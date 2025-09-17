SON DAKİKA… Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İki polis hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Şüpheli Necdet Ç., ise savunmasında özetle: "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polisim. Cemil benim arkadaşım. Polislikten atıldı. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul'a çağırmaya başladı. Israrları devam edince aranmamın olduğunu düşündüm. Hafta sonu olduğu için şubede olduğunu öğrendiğim polis Zülfü B.'yi arayarak kendisine ait sistem şifresini ve Cemil Koç'un Tc numarasını da vererek sistemden aranması/yakalaması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulamasını istedim.

Şüpheli Zülfü B., Cemil Koç'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olayına karıştığını belirterek sistemde yer alan olay özetinin fotoğrafını WhatsApp'tan bana gönderdi. Cemil Koç'un karıştığı olayı öğrenince kullanıldığımı düşünerek sinirlendim. Aynı gün yine Cemil tekrar WhatsApp'tan denetimli serbestlik nedeni ile aranma kaydını sorgulamamı istedi. Dışarıda olduğumu söyleyerek sorgulama yapmadım. Ayşe Tokyaz ile ilgili olarak kesinlikle Cemil Koç'a bilgi vermedim ve olay özetinin fotoğrafını göndermedim. Mesajlaşma ve arama kayıtları düzenli olarak telefonu temizlediğim için telefonumda yok"

"BÖYLE BİR İSTEK OLDUĞUNU BİLSEM YAPMAZDIM"

Şüpheli Zülfü B. ise savunmasında: "Malatya Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruyum. Necdet Ç. ise aynı şubede çalışmış olduğum ekip şefimdir. 12 Temmuzda saat 14:40 sıralarında ekip şefim Necdet Ç., beni WhatsApp'tan arayarak bana bir T.C. numarasını ileteceğini, yakalaması olup olmadığına bakmamı, ayrıca bahse konu şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermemi istedi. Ben de şubeden çıkmak üzere olduğumu, sistemimi kapattığımı söyledim. Necdet Ç. bana kendi şifrelerini verdi, kendi sistemi üzerinden sorgulama yapmamı istedi. Ben de bahse konu T.C. numarasıyla sorgulama yaptığımda Cemil Koç isimli şahsa ait olduğunu, bir gün önce bir adli olaya karışmış olduğunu, hatırladığım kadarıyla 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan bir olaya karıştığını gördüm. Olay özetinin fotoğrafını çekerek WhatsApp'tan Necdet Ç.'ye attım.