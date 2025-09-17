SON DAKİKA… Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İki polis hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!
SON DAKİKA… İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledildi. Cesedi, yol kenarındaki bavulun içerisinde bulunan Tokyaz, gözyaşları ile toprağa verildi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Cinayetle ilgili tutuklanan iki polis memuru hakkında iddianame düzenlendi. İşte detaylar…
SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla 2 polis hakkında iddianame düzenlendi.
Savcılıkta ifade veren Esra Tokyaz, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.
Esra Tokyaz, savcılıkta alınan ifadesinde, 12 Temmuz saat 14:59'da Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu anlatmıştı. Bu iddialar sonrası yürütülen soruşturmada, ifadeyi paylaşanların Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru şüpheli Necdet Ç., olduğu anlaşıldı.