SON DAKİKA… Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İki polis hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

SON DAKİKA… İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledildi. Cesedi, yol kenarındaki bavulun içerisinde bulunan Tokyaz, gözyaşları ile toprağa verildi. Kan donduran cinayetle ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Cinayetle ilgili tutuklanan iki polis memuru hakkında iddianame düzenlendi. İşte detaylar…

HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla 2 polis hakkında iddianame düzenlendi.

Savcılıkta ifade veren Esra Tokyaz, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.

Esra Tokyaz, savcılıkta alınan ifadesinde, 12 Temmuz saat 14:59'da Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu anlatmıştı. Bu iddialar sonrası yürütülen soruşturmada, ifadeyi paylaşanların Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru şüpheli Necdet Ç., olduğu anlaşıldı.

"ARANMAMIN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli Necdet Ç., ise savunmasında özetle: "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polisim. Cemil benim arkadaşım. Polislikten atıldı. Son zamanlarda Cemil beni ısrarla İstanbul'a çağırmaya başladı. Israrları devam edince aranmamın olduğunu düşündüm. Hafta sonu olduğu için şubede olduğunu öğrendiğim polis Zülfü B.'yi arayarak kendisine ait sistem şifresini ve Cemil Koç'un Tc numarasını da vererek sistemden aranması/yakalaması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulamasını istedim.

Şüpheli Zülfü B., Cemil Koç'un 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olayına karıştığını belirterek sistemde yer alan olay özetinin fotoğrafını WhatsApp'tan bana gönderdi. Cemil Koç'un karıştığı olayı öğrenince kullanıldığımı düşünerek sinirlendim. Aynı gün yine Cemil tekrar WhatsApp'tan denetimli serbestlik nedeni ile aranma kaydını sorgulamamı istedi. Dışarıda olduğumu söyleyerek sorgulama yapmadım. Ayşe Tokyaz ile ilgili olarak kesinlikle Cemil Koç'a bilgi vermedim ve olay özetinin fotoğrafını göndermedim. Mesajlaşma ve arama kayıtları düzenli olarak telefonu temizlediğim için telefonumda yok"

"BÖYLE BİR İSTEK OLDUĞUNU BİLSEM YAPMAZDIM"

Şüpheli Zülfü B. ise savunmasında: "Malatya Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuruyum. Necdet Ç. ise aynı şubede çalışmış olduğum ekip şefimdir. 12 Temmuzda saat 14:40 sıralarında ekip şefim Necdet Ç., beni WhatsApp'tan arayarak bana bir T.C. numarasını ileteceğini, yakalaması olup olmadığına bakmamı, ayrıca bahse konu şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermemi istedi. Ben de şubeden çıkmak üzere olduğumu, sistemimi kapattığımı söyledim. Necdet Ç. bana kendi şifrelerini verdi, kendi sistemi üzerinden sorgulama yapmamı istedi. Ben de bahse konu T.C. numarasıyla sorgulama yaptığımda Cemil Koç isimli şahsa ait olduğunu, bir gün önce bir adli olaya karışmış olduğunu, hatırladığım kadarıyla 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan bir olaya karıştığını gördüm. Olay özetinin fotoğrafını çekerek WhatsApp'tan Necdet Ç.'ye attım.

Hızlıca fotoğrafı atmamın sebebi görevli olduğum siyasi parti mitingine yetişecek olmamdır. Bu nedenle bahse konu olay özetini dahi okumaksızın attım. Ben Cemil Koç'u tanımam, daha önce hiç karşılaşmadım, kendisiyle hiçbir iletişim aracıyla iletişim kurmadım. Ben sadece ekip şefimin narkotik suçlarla ilgili bir araştırma yaptığını düşündüğüm için bahse konu sorgulamayı yaptım, kişisel bir istek olduğundan kesinlikle şüphelenmedim. Böyle bir istek olduğunu bilseydim sorgulama yapmazdım"

İDDİANAME HAZIRLANDI: İŞTE İSTENEN CEZA!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Temmuz tarihinde Küçükçekmece'de vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin 2 polis memuru hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Necdet Ç. ve Zülfü B.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisleri istendi.