SON DAKİKA... Babasını öldürüp cesedini bidonla çöplüğe atmıştı! Cani evlat hakkında iddianame hazırlandı: Korkunç detaylar!
SON DAKİKA... Mersin’de öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz, çöplük alanda bir bidonun içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Katili ise 34 yaşındaki oğlu Orkun’du! Korkunç cinayetle ilgili iddianame hazırlanırken, ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu!
Olay, 14 Eylül 2024 tarihinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında bidon içerisinde bulunan erkek cesediyle ortaya çıktı. Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi olduğu için çevresinde 'profesör' olarak anılan Selahattin Doludeniz'in cesedi, çöp dökme alanında işçiler tarafından plastik bidon içerisinde çıplak ve ayakları bağlanmış halde bulunmuştu.
CESETTEKİ TAHRİBAT NEDENİYLE ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ
Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde polisin yaptığı çalışmada, Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde evden cesedi bidona koyarak ticari taksi ile Bozyazı çöplüğüne getirdiği ortaya çıkan oğlu Orkun Doludeniz (34) yakalanıp tutuklanmıştı. Olayla ilgili tüm deliller toplanırken, Adli Tıp Kurumundan otopsi sonuç raporunun da gelmesiyle iddianame hazırlandı. Raporda, ileri derece meydana gelen çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi, iç organlarda ayrıntılı makroskopik inceleme yapılamadığı, kan ve idrar alınamadığı için kesin ölüm nedeninin belirlenemediğine vurgu yapıldı.
KOMŞULAR KÖTÜ KOKU GELİYOR DİYE ARAYINCA...
İddianamede 77 yaşındaki Selahattin Doludeniz'in destekle yürüyebildiği ve kendi ihtiyaçlarını görmeyecek durumda bulunduğuna dikkat çekilerek oğlu Orkun'un bakma ve koruma yükümlülüğü olduğu, buna rağmen 28 Ağustos'ta tartıştığını ileri sürdüğü babasını evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiğine yer verildi. İddianamenin devamında, "Şüpheli, babasının tek başına hayatını devam ettiremeyecek durumda olduğunu bilmesine rağmen o şekilde bırakıp evden ayrılmıştır.