SON DAKİKA... Babasını öldürüp cesedini bidonla çöplüğe atmıştı! Cani evlat hakkında iddianame hazırlandı: Korkunç detaylar!

Sonrasında ölü olup olmadığını tespit etmediği, ölmüş olduğunu değerlendirerek tıbbı müdahale ile kurtarılabilecek durumdaki babasına yardım çağırmayarak ölüm neticesine doğrudan katkıda bulunmuştur" denilirken, şüphelinin ifadesinde, 10 gün eve gelmediğini, cesedi götürmeden 3 gün önce komşularının 'koku geliyor' diye araması üzerine eve gittiğini, babasını yerde hareketsiz gördüğünü, daha sonra giderek temizlik malzemeleri ve bidon aldığını, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle 'toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koyduğunu söylediği yönündeki itiraflarına da yer verildi.

CESEDİ BİDONA KOYUP PARTİ YAPMIŞ

İddianamede, şüphelinin babasını bidona koyduktan sonra aynı gün bir mekanda kendi doğum gününü kutladığı, ertesi gün bir başka arkadaşının doğum günü partisine katıldığı, daha sonraki gün ise pikniğe gittiğine yer verildi. İddianamenin devamında komşusunun tekrar kötü kokular gelmesi üzerine kendisini araması nedeniyle eve gittiğini ve çağırdığı taksi ile babasının cesedinin bulunduğu bidonu 'içinde kimyasal maddeler var' diyerek çöplüğe götürüp bıraktığına atıf yapıldı.