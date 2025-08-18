SON DAKİKA... Bakan Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama: 4 kişi tutuklandı

Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğu uyaran 22 yaşındaki Hakan Çakır, aynı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan olaya Bakan Tunç'tan açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 17:23 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 17:54

Bakan Tunç sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez. Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur. 15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi için adımlarımızı atacağız.