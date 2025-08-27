SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı beşik gibi! 17 günde 6 bin deprem yaşandı: Uzmanlardan korkutan açıklama!

"BU DEPREMLER OLAĞAN ARTÇI DEPREMLER DEĞİL" 10 Ağustos'tan bu yana bölgede 6 binin üzerinde depremin meydana geldiğini belirten Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz korkutan açıklamalar yaptı. Yaşanan depremlerin artçı olmadığını belirten Tüysüz, "10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 binin üzerinde deprem meydana geldi. Bu depremler olağan artçı depremler değil. Oldukça geniş bir alanda ve faydan da uzakta gerçekleşiyor. Bunun neden olduğu konusunda birkaç tane fikir var. Hangisi doğrudur açıkçası bunu bilmiyoruz.

"FAYDALARIN KESİŞTİĞİ BÖLGEDE YAŞANIYOR" Bu tür çok uzun süren depremlerin bir arada olduğu etkinlik bir deprem fırtınası olarak adlandırılıyor genellikle. Bu deprem fırtınaları da fayların birbirini kestiği bölgede olabilir, bu özellik var orada. Volkanların, yer altındaki magmanın hareket etmesiyle bu tür etkinlikler olabiliyor. Bu var mı yok mu biraz kuşkulu. Yer altındaki sıcak suların hareketiyle veya gazların hareketiyle bu tür etkinlikler olabiliyor" ifadelerini kullandı.