SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı beşik gibi! 17 günde 6 bin deprem yaşandı: Uzmanlardan korkutan açıklama!
SON DAKİKA… Balıkesir’in Sındırgı İlçesi, 10 Ağustos saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ile Yalova başta olmak üzere birçok hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede 17 günde 6 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Uzmanlar, Balıkesir Sındırgı’da yaşanan deprem fırtınasını yorumladı! O açıklamaları büyük korku yarattı: Aylar sürecek bir süreç
SON DAKİKA… Deprem, bir kez daha kendini hatırlattı. 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı İlçesi 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.
10 AĞUSTOS'TAKİ DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.53'te yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ile Yalova başta olmak üzere birçok ilde şiddetli hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. İlçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkılırken, bir kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.
4,4'LÜK DEPREM BÜYÜK PANİK YARATTI
Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede adete bir deprem fırtınası yaşandı. Bu sabah karşı Balıkesir'de 4,4'lük deprem, büyük korkuya yol açtı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir Sındırgı'daki deprem fırtınasını yorumladı.