SON DAKİKA... Balıkesir Sındırgı depremi sonrası şaşırtan görüntü: Hepsi yer değiştirdi!
Balıkesir Sındırgı, 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Birçok ilde hissedilen deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında da önemli değişimlere yol açtı. Çekilen son görüntüler ise bilim insanlarını bile şoka uğrattı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki jeotermal ve doğal su kaynaklarında önemli değişimlere yol açtı. Depremin etkilerini sahada inceleyen Bilim insanı Ali İlksen Demirözer, gözlemlerini paylaştı.
DEPREMİN MERKEZİ 6 METRE DERİNLİKTE!
Demirözer, depremin odak noktasının yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, "Bu tür depremleri sığ deprem kategorisinde değerlendiriyoruz. Yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiği için hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkiledi. Saha çalışmalarında önemli verilere ulaştıklarını söyleyen Demirözer, özellikle Ilıca Mahallesi ve Emendere Köyü çevresindeki jeotermal kaynaklarda debi artışı gözlemlediklerini ifade etti. Demirözer, "Aynı zamanda jeotermal kaynakların içine yeraltı sularının da karıştığını tespit ettik" şeklinde konuştu.
BAZI KAYNAKLAR KURUDU!
Depremin ardından su kaynaklarında farklı etkiler görüldüğünü dile getiren Demirözer, "Bazı su kaynaklarında debi artışı, bazılarında azalma, bazı noktalarda tamamen kuruma, bazı bölgelerde ise yeni kaynakların oluştuğunu gözlemliyoruz" dedi. Deprem sonrası su kaynaklarında bulanıklık meydana geldiğini belirten Demirözer, "Artçı sarsıntılarla birlikte bu bulanıklık gözlemleniyor. Ancak yaklaşık 2-2,5 aylık süreçte bulanıklığın azalmasını ve kaynakların eski seyrine dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.