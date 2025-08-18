Son dakika: Balıkesir'de 4.2 şiddetinde deprem!
Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM Büyüklük:4.2 (Mw) Yer:Sındırgı (Balıkesir) Tarih:2025-08-18 Saat:11:26:27 TSİ Enlem:39.25778 N Boylam:28.10028 E Derinlik:6.72 km Detay:https://t.co/wq2O65OtCs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 18, 2025