Son dakika: Balıkesir’de 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.