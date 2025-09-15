SON DAKİKA… Banka kartını arkadaşına veren üniversiteli gencin başına gelmeyen kalmadı: 100 yıla kadar hapsi isteniyor!

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'BAZ SİNYALİ' DETAYI Devam eden davalardan olan Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarıaltun'un iddiaları sonrası mahkeme heyeti, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan 13 sayfalık raporda; Halil İbrahim Sarıaltun'un banka hesabına tanımlı telefon numarasının U.P.'ye ait olduğu, paraların çekildiği saatlerde ATM'ler bölgesinde baz sinyali verdiği, Sarıaltun'un telefonunun ise aynı saatlerde Gaziantep'te baz sinyali verdiği tespit edildi. Halil İbrahim Sarıaltun'un avukatı Kemal Yavuz, müvekkilinin tamamen arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Dolandırılan mağdurlardan alınan paralardan ve banka kartını arkadaşına vermesinden dolayı müvekkilinin hiçbir maddi menfaati olmadığını belirten Yavuz, bunun dışında Sarıaltun ailesi tarafından şikayetçilere paraları ödenerek mağduriyetlerinin de giderildiğini ifade etti.

KARTINI VERDİ... ŞİMDİ 9 AYRI SUÇ DOSYASI VAR! Avukat Yavuz, "İrtibat kurulan telefona baktığınız zaman müvekkile ait değil ama para müvekkilinin hesabına geldiği için elde tutulan şey, müvekkil oluyor. Ve aslında bu işi, bu dolandırıcılığı, şebeke olarak yürütenler arka tarafta masum kalıyorlar. Bunların raporları çıktı. Çıkan bu raporlara baktığınızda, incelemelere baktığınız takdirde müvekkil bu şahısla görüşen değil, para transferini talep eden değil ama para kendinin hesabına geliyor ve sonrasında parayı çeken ya da parayı başka hesaplara aktaran yine müvekkil değil. Parayı ATM'den çeken kişi bayan olmasına rağmen, arkasında kendinden kartı isteyen arkadaşının telefonu ATM bölgesinde baz veriyor. Her defasında değil; 9 ayrı dosya var, 9 ayrı dosyanın tamamına yakınında ATM bölgesinde aynı şahsın telefonu sinyal veriyor. Buna rağmen o şahıs beraat ediyor, benim müvekkilim mahkum oluyor, istinaf onaylıyor ve 3 yılın üzerindeki bir ceza ile şu an cezaevinde tutuklu" dedi.