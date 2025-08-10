SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi topluyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve İsrail'in Gazze'yi işgal kararı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak kabinede, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları, gelinen son nokta, İsrail'in Gazze'ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan memorandum değerlendirilecek.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine yoğun gündem ile toplanacak. Toplantı gündeminde, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları, gelinen son nokta, İsrail'in Gazze'ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan memorandumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.

İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI

İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ANLAŞMASI

Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoru'na yönelik gelişmelerin de kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.

AÇIKLANACAK ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDE

Kabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.