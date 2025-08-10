SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'yi topluyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve İsrail'in Gazze'yi işgal kararı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak kabinede, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları, gelinen son nokta, İsrail’in Gazze’ye yönelik aldığı işgal kararı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan memorandum değerlendirilecek.
TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.