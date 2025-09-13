SON DAKİKA… Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için MHP harekete geçti: İhraç edilecekler
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez de vardı. MHP, iki ismin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
72 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.
MHP'Lİ İKİ İSİM DE GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan söz konusu operasyonda; MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in de gözaltına alındı.