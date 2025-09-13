SON DAKİKA… Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Yasin Sönmez ve Emin Sönmez için MHP harekete geçti: İhraç edilecekler

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde aralarında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı verildi.

72 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.