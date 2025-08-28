SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

"KOLTUĞA ANİDEN İTİP ÜZERİME ATLADI"

O an evine giderken bana anlatacaklarını, hem de yaşantısını merak ediyordum. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık göstermedim. Eve girdik. Salonda oturdum etrafa bakınıyorum, kedisi vardı onu seviyordum. "Ne içersin?" dedi, "Fark etmez" dedim. Bir bira getirip yanıma oturdu. Çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken anında ittim. "Napıyorsun be hayvan herif" gibi şeyler söyledim. Bana "E niye geldin o zaman" gibi şeyler dedi. "Gerçekten niye gelmişim, böyle mi yapıyorsun evine gelen herkese?" deyip apar topar çıktım.