SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!
SON DAKİKA… Son dönemde peş peşe yaşanan cinsel taciz ifşaları sanat ve magazin dünyasını sarstı. Gündemde ise bu kez Birgün yazarı Kaan Sezyum vardı. Bir kadın sosyal medya hesabından Kaan Sezyum'un cinsel saldırısına uğradığını açıkladı. “Beni koltuğa aniden itip üzerime atladı” diyerek yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Kaan Sezyum ise hakkındaki cinsel saldırı iddiasını kabul ederek sosyal medyadan skandal bir açıklama yaptı!
Sanat ve magazin dünyası ardı ardına yaşanan taciz ifşaları ile sarsıldı. Aralarında oyuncu ve komedyenlerin de bulunduğu isimler tarafından taciz ve istismar edilen mağdur kadınlar yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gündemde ise son olarak komedyen, yazar ve karikatürist Kaan Sezyum vardı. Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası şaşkınlık yarattı. Öyle ki bir kadın, sosyal medya hesabından yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı paylaşarak Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini açıkladı. Genç kadın yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı:
Üç yıl kadar önce Moda'da Fil adlı mekana arkadaşlarımla gitmiştim. Barda Kaan Sezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Sarhoştum. İlgimi çeken bir konu açıldı, karikatürle ilgili sanırım. Bir şeyler anlatıyordu ve epey merakla dinliyordum. Zaten eskiden hayranlıkla takip ettiğim biriydi. "Mekanda müziğin sesi çok yüksek, burada anlatamıyorum bana gidelim mi?" dedi, "Olur" dedim.