SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

SON DAKİKA… Son dönemde peş peşe yaşanan cinsel taciz ifşaları sanat ve magazin dünyasını sarstı. Gündemde ise bu kez Birgün yazarı Kaan Sezyum vardı. Bir kadın sosyal medya hesabından Kaan Sezyum'un cinsel saldırısına uğradığını açıkladı. “Beni koltuğa aniden itip üzerime atladı” diyerek yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Kaan Sezyum ise hakkındaki cinsel saldırı iddiasını kabul ederek sosyal medyadan skandal bir açıklama yaptı!

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

Sanat ve magazin dünyası ardı ardına yaşanan taciz ifşaları ile sarsıldı. Aralarında oyuncu ve komedyenlerin de bulunduğu isimler tarafından taciz ve istismar edilen mağdur kadınlar yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

Gündemde ise son olarak komedyen, yazar ve karikatürist Kaan Sezyum vardı. Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası şaşkınlık yarattı. Öyle ki bir kadın, sosyal medya hesabından yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı paylaşarak Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini açıkladı. Genç kadın yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı:

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

Üç yıl kadar önce Moda'da Fil adlı mekana arkadaşlarımla gitmiştim. Barda Kaan Sezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Sarhoştum. İlgimi çeken bir konu açıldı, karikatürle ilgili sanırım. Bir şeyler anlatıyordu ve epey merakla dinliyordum. Zaten eskiden hayranlıkla takip ettiğim biriydi. "Mekanda müziğin sesi çok yüksek, burada anlatamıyorum bana gidelim mi?" dedi, "Olur" dedim.

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

"KOLTUĞA ANİDEN İTİP ÜZERİME ATLADI"

O an evine giderken bana anlatacaklarını, hem de yaşantısını merak ediyordum. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık göstermedim. Eve girdik. Salonda oturdum etrafa bakınıyorum, kedisi vardı onu seviyordum. "Ne içersin?" dedi, "Fark etmez" dedim. Bir bira getirip yanıma oturdu. Çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken anında ittim. "Napıyorsun be hayvan herif" gibi şeyler söyledim. Bana "E niye geldin o zaman" gibi şeyler dedi. "Gerçekten niye gelmişim, böyle mi yapıyorsun evine gelen herkese?" deyip apar topar çıktım.

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

"SEN AKILLI KADINSIN!"

Sarhoş olduğum için ayakkabılarımı bağlarken sendeledim. Panikle yardım etmeye çalıştı, elimle ittim. Ödüm kopmuştu. Yakın çevremi anlattığımda bir kadın arkadaşımdan "Sen akıllı kadınsın, bunun olacağını bile bile gittin" cümlesini duyduğum için o kadar utanmıştım ki kendimi suçladım durdum ve kimseye de bugüne kadar anlatamadım. Zamanı bugünmüş. Evine geldi diye durduk yere üstüne çullanma cüretini kimse kimseye göstermemeli.

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASINI KABUL ETTİ!

Diğer oyuncuların taciz iddiaları reddetmesinin aksine Sezyum Instagram hesabından yaptığı paylaşımda cinsel saldırı suçlamalarını kabul ederek şu açıklamayı yaptı:

SON DAKİKA… Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında cinsel saldırı suçlaması! Her şeyi kabul etti: Koltuğa itip üzerime atladı!

"Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4-4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten özür dilerim."