Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde vahşet! Hilal Özdemir'i öldürüp intihar etti!
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde etkinlik sırasında çok sayıda suç kaydı olan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen ve henüz 15 yaşında olduğu öne sürülen Hilal Özdemir'i öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken üniversiteden açıklama geldi.
Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen Ayberk Kurtuş'un üniversitede düzenlenen bir etkinliğe dışardan girdiği aktarılırken olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin araştırması sürüyor.
İddialara göre, olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı öğrenildi. Hilal Özdemir'in de yarı- zamanlı olarak düğünde garson olduğu aktarıldı. Katil zanlısı Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydı mevcut olduğu, yine ilk edinilen bilgilere göre bir süredir arkadaşlık ettikleri, aralarında tartışma çıktığı, Ayberk'in önce genç kızın kafa kısmına ateş ederek vurduğu ve aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar ettiği ileri sürüldü.
24 AYRI SUÇ KAYDI VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, önce kız çocuğunu sonra kendini öldüren Ayberk Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.