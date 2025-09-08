SON DAKİKA: Bursa’da 5 kişiye mezar olmuştu! Gemi faciasında kaptanın sözleri şoke etti! ’Gemi zaten bir gün batacak...’

"YOLDAYIZ GİDİYORUZ KORKULACAK BİR ŞEY YOK..." 15 Şubat saat 01.50'deki görüşmede durumun kötü olduğunu, ambar kapağının üzerindeki muşambanın parçalandığını, iplerle denize düşmemesi için bağladıklarını, odayı su bastığını, dalgaların geminin en tepesine kadar çıktığını söyledi. 01.54'te 'yoldayız, gidiyoruz korkulacak bir durum yok' diye mesaj attığını, 02.08'de ise 'ambar 1 metre su dolmuş. Eğer durursak gemi batar diyorlar, yavaş yavaş gidiyoruz' dedi" şeklinde konuştu. Saat 05.02 ve 05.18'de ise Ahmet Atav'ın sevgilisini uyandırmak için mesaj attığı ancak sevgilisinin görmediği anlaşıldı.

Gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk'un ailesinin avukatı Ferhat Çalışkan yaptığı açıklamada, "Geminin yüklenmesinden bakımına kadar geminin bağlı olduğu şirkete ait birçok sorumluluk bulunmaktadır. Geminin yüklenerek yola çıkış sürecindeki tüm aşamalarda birçok kişi görev almaktayken, detaylı ve etkin bir soruşturma yapılmadan sadece vefat eden iki kişiyi sorumlu tutmak adil bir karar değildir.