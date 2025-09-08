SON DAKİKA: Bursa'da 5 kişiye mezar olmuştu! Gemi faciasında kaptanın sözleri şoke etti! 'Gemi zaten bir gün batacak...'
Bursa açıklarında 5 mürettebatın hayatını kaybettiği ve bir kişinin kayıp olduğu Batuhan A adlı kargo gemisi faciasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ihmaller zincirini ve ihmalden ölüme uzanan trajik bir hikayeyi gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise gemi kaptanının, kötü hava koşullarına rağmen sefere çıkarken mürettebata "gemi zaten bir gün batacak" dediğinin ortaya çıkması oldu.
Batuhan A adlı gemi, 6 mürettebatıyla, Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden aldığı mermer tozlarını 15 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana getirirken kentin Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp battı. Farklı günlerde mürettebattan gemi sahibi Murat Altıntaş (47), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (55), yağcı Hüseyin Tutuk (40), aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav'ın (22) cansız bedenleri bulundu, gemide mühendis olarak görevli Murat Çalışkan'a (33) ise henüz ulaşılamadı.
KAZANIN TEMEL SEBEBİ...
Soruşturmada savcılığa sunulan bilirkişi raporunda kazanın temel nedeninin, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu belirtildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve gemi sahibi Murat Altıntaş'ın, sefer sırasında sızdırmazlığa ilişkin zaafın farkına vardıkları ancak tedbir almadıkları, zamanla su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin önce yavaşlaması, ardından rotasından sapmasına neden olduğuna ilişkin tespitler raporda yer aldı.
MUŞAMBA UYGUN SABİTLENMEYİNCE...
Raporda, mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığına dikkat çekildi. Ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla uygun şekilde sabitlenmediği ifade edildi. Gemi kaptanı ve geminin sahibinin asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı.