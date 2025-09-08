SON DAKİKA: Bursa'da 5 kişiye mezar olmuştu! Gemi faciasında kaptanın sözleri şoke etti! 'Gemi zaten bir gün batacak...'

Bursa açıklarında 5 mürettebatın hayatını kaybettiği ve bir kişinin kayıp olduğu Batuhan A adlı kargo gemisi faciasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ihmaller zincirini ve ihmalden ölüme uzanan trajik bir hikayeyi gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detay ise gemi kaptanının, kötü hava koşullarına rağmen sefere çıkarken mürettebata "gemi zaten bir gün batacak" dediğinin ortaya çıkması oldu.

Ceyhan TORLAK

Batuhan A adlı gemi, 6 mürettebatıyla, Balıkesir'in ada olan Marmara ilçesinden aldığı mermer tozlarını 15 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limana getirirken kentin Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp battı. Farklı günlerde mürettebattan gemi sahibi Murat Altıntaş (47), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (55), yağcı Hüseyin Tutuk (40), aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav'ın (22) cansız bedenleri bulundu, gemide mühendis olarak görevli Murat Çalışkan'a (33) ise henüz ulaşılamadı.

KAZANIN TEMEL SEBEBİ...

Soruşturmada savcılığa sunulan bilirkişi raporunda kazanın temel nedeninin, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu belirtildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve gemi sahibi Murat Altıntaş'ın, sefer sırasında sızdırmazlığa ilişkin zaafın farkına vardıkları ancak tedbir almadıkları, zamanla su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin önce yavaşlaması, ardından rotasından sapmasına neden olduğuna ilişkin tespitler raporda yer aldı.

MUŞAMBA UYGUN SABİTLENMEYİNCE...

Raporda, mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığına dikkat çekildi. Ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla uygun şekilde sabitlenmediği ifade edildi. Gemi kaptanı ve geminin sahibinin asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı.

Dosya kapsamında ifadeleri alınan müşteki ve tanık beyanları, HTS raporları, 112 Çağrı Merkezi kayıtları, EPIRB sinyal kayıtlarında gemi mürettebatının herhangi bir yardım çağrısında bulunmadıkları tespit edildi. Gemiden ve deniz yüzeyinden cansız olarak çıkartılan 5 mürettebatın üzerlerinde herhangi bir can yeleği olmadığı belirlendi. Gemide koruyucu, can yeleği veya tulumların bulunmasına rağmen mürettebatin üzerinde olmamasına dikkat çekildi.

Ancak gemi batması sonucu Altıntaş ve Uyanık'ın vefat etmelerinden dolayı "sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir" şeklindeki hüküm uyarınca 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi.

Genç stajyer Ahmet Atav'ın sevgilisi Feryal İlayda Şahin ile yaptığı son telefon görüşmeleri ve son mesajlar ortaya çıktı. Şahin soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "14 Şubat saat 20.00 sıralarında sevgilim Ahmet ile yaptığımız görüşmede bana 'mürettebat hava kötü olduğu için gemi kaptanına 'bu havada çıkmayalım bizi öldürmek mi istiyorsun' dediğini anlattı. Kaptan da bunun üzerine 'gemi zaten bir gün batacak' deyip kimseyi dinlememiş ve seyre çıkmış.

"YOLDAYIZ GİDİYORUZ KORKULACAK BİR ŞEY YOK..."

15 Şubat saat 01.50'deki görüşmede durumun kötü olduğunu, ambar kapağının üzerindeki muşambanın parçalandığını, iplerle denize düşmemesi için bağladıklarını, odayı su bastığını, dalgaların geminin en tepesine kadar çıktığını söyledi. 01.54'te 'yoldayız, gidiyoruz korkulacak bir durum yok' diye mesaj attığını, 02.08'de ise 'ambar 1 metre su dolmuş. Eğer durursak gemi batar diyorlar, yavaş yavaş gidiyoruz' dedi" şeklinde konuştu. Saat 05.02 ve 05.18'de ise Ahmet Atav'ın sevgilisini uyandırmak için mesaj attığı ancak sevgilisinin görmediği anlaşıldı.

Gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk'un ailesinin avukatı Ferhat Çalışkan yaptığı açıklamada, "Geminin yüklenmesinden bakımına kadar geminin bağlı olduğu şirkete ait birçok sorumluluk bulunmaktadır. Geminin yüklenerek yola çıkış sürecindeki tüm aşamalarda birçok kişi görev almaktayken, detaylı ve etkin bir soruşturma yapılmadan sadece vefat eden iki kişiyi sorumlu tutmak adil bir karar değildir.

Burada firmanın büyük sorumluluğu var. Hüseyin Tutuk, hiçbir yüzme eğitimi dahi verilmeden denize çıkarılmıştır. Evine ekmek götürmek için katlandığı onca zahmet ve fedakarlığın karşılığı ihmal nedeniyle ölüme terk edilmek olmamalıdır. Verilen takipsizlik kararına itiraz ettik, sulh ceza hakimliğinin itirazı dikkatlice tetkik etmesini umuyoruz, zira daha detaylı ve etkin bir araştırma yapılması gerektiği ortadadır" dedi.