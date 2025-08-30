SON DAKİKA... Bursa’da eski koca dehşeti! 2 evladının gözü önünde öldüresiye dayak yedi: Yumrukla vurdu, yerlerde sürükledi…

SON DAKİKA... Bursa'da Azerbaycan uyruklu Sabına R. ile B.A., 2022’de boşandı. Ancak genç kadının yaşadığı şiddet bir türlü durmadı. 2 çocuğunu teslim etmek üzere gittiği sırada uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi B.A. tarafından öldüresiye darp edilen Sabına R., yaşadığı kabusu gözyaşlarıyla anlattı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 12:13 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 12:23

Kentte yaşayan Azerbaycan uyruklu Sabına R. ile B.A., 2019 yılında tanışıp dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; 2020 yılında resmi olarak evlenen çift, 1 erkek çocuk sahibi olurken, zamanla aralarında şiddet nedeniyle geçimsizlik başladı. İkinci çocuğuna 3 aylık hamileyken eve gelmemeye başlayan eşinin, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenip, boşanma davası açan Sabına R., 2022 yılında B.A'dan boşandı. Ayrıldıktan sonra ikinci oğlunu dünyaya getiren Sabına R., eski eşinden şiddet görmeye devam etti. Eski eşi B.A. tarafından darbedilip şikayetçi olan Sabına R., B.A. hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.

ÇOCUKLARINI TESLİM ETMEK İSTEDİ... ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ! Çocukların velayetinin babada olduğunu ve kendisine iki haftada bir teslim edildiğini söyleyen Sabına R., iddiaya göre, B.A.'nın eşi tarafından aranıp, 1 ay boyunca çocuklara bakması istendi. Bunun üzerine 16 Ağustos'ta 2 çocuğunu alıp evine getiren Sabına R., B.A.'nın kendisini arayıp, çocukları geri getirmesini, yoksa polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine, 17 Ağustos'ta çocuklarını geri götürdü. Ancak bu sırada sokak ortasında eski eşi tarafından darbedildi. Ailesinin ve çocuklarının gözü önünde darbedilen Sabına R., o anları şöyle anlattı: