SON DAKİKA... Bütün il ona ağladı! Sakarya'daki patpat faciasında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem'e gözyaşları ile veda!

Sakarya Akyazı'da 2 yaşındaki Eslem Ayaz, 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Minik Eslem'in cenazesinde gözyaşları sel olurken, babasının mezarına su dökerken yaşadığı acı yürekleri dağladı. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki ablasının ise yaşam mücadelesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 15:41 Son Güncelleme: 08 Kasım 2025 16:00

Feci kaza, dün Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.