SON DAKİKA… Bütün ilçe diken üstünde! Geceleri el feneri ile arıyorlar: Can ve mal güvenliğimiz yok!

SON DAKİKA… Samsun’un Çarşamba İlçesi sakinleri iki haftadır diken üstünde… Mahallede peş peşe yaşanan eylemler, tüm ilçeyi alarma geçirdi. Geceleri el feneriyle çevreyi kontrol ettiklerini söyleyen bölge halkı yardım istedi.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 10:56 Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 12:07

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, peş peşe gerçekleştirdiği eylemler tüm ilçeyi alarma geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin aradığı şahıs, girdiği ev ve iş yerleriyle Dikbıyık Mahallesi sakinlerini canından bezdirdi.

LOKANTAYA GİRDİ, KASAYI BOŞALTTI Olaylar zincirinin ilk tespit edilen halkası, Dikbıyık Mahallesi'nde yaşandı. Gece saat 12.00'de bir lokantanın arka camını kırarak içeri giren Gökhan E., içeride bir süre kaldı. Yapılan incelemelerde şahsın mutfaktan tenceredeki çorba, sosis ve bir miktar peynir alıp yediği belirlendi. Gökhan E.'nin ayrıca lokantanın kasasını karıştırarak bir miktar para aldığı da tespit edildi.