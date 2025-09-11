SON DAKİKA... Bütün köy diken üstünde! Korkudan bahçeye bile çıkamıyorlar: İnsan gibi toplamış, yemiş!
SON DAKİKA... Bolu'nun Taşçılar köyünde vatandaşlar diken üstünde! Korkudan bahçelerine bile gidemeyen köylüler yetkililerden yardım istedi: Hepsini insan gibi toplayıp yemiş, yardım edin!
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşçılar köyünde ayılar, vatandaşın kabusu oldu. Köy sakinleri, ayıların bahçelere inerek sebze ve meyveleri talan ettiğini, kovanları parçaladığını belirtti.
ELEKTRİK TELLERİ İLE ÇEVİRDİLER, SES DÜZENEĞİ BİLE KURDULAR!
Geçici çözümler üreten köylüler, bahçelerini elektrikli tellerle çevirdi, ayrıca ayıları korkutmak için ses çıkaran düzenekler kurdu. Köy sakinleri, yetkililerden yardım talep etti.
"HEPSİNİ İNSAN GİBİ TOPLAYIP YEMİŞ"
Ayılardan çok endişe duyduklarını söyleyen köy sakini Muhsin Öztürk, "Ayılardan çok endişeliyiz. Benim ayçiçeği tarlam vardı, tarlamdaki ayçiçeklerini insan gibi toplamış, yemiş. Taşkesti'de de bir vatandaşı parçalamış.