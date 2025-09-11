SON DAKİKA... Bütün köy diken üstünde! Korkudan bahçeye bile çıkamıyorlar: İnsan gibi toplamış, yemiş!

Benim 50 kovan arım var, korkumdan arıların yanına dahi gidemiyorum. Geceleri yanması için ışık koydum. Bu konuda yetkililerden bir yardım bekliyoruz" dedi.

"BUNLAR OLMASA İŞİMİZ DAHA KÖTÜ"

Ayıları korkutmak için düzenek kurduklarını belirten Celal Taşçı ise "Ayılar üzüm ve bağlarımızı yedi. Komşularımızın ballarını da yedi. Elektrikli tel aldım, bahçeye tel çekeceğim. Bahçeye gidemiyoruz. Ayıyı vursak cezası var, bunun çaresi ne? Buraya korkutmak amacıyla düzenekler kurduk. Bunlar da olmasa işimiz daha da kötü" ifadelerini kullandı.