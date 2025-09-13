Son dakika | Can Holding'in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Son dakika haberi... Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarındaki şirketleri üzerinden kara para akladığı ortaya çıkan Can Holding’in patronları halen aranıyor. Şüphelilerin 2016’da ‘uluslararası sigara kaçakçılığı’ operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!
HUZEYFE ATICI

Son dakika haberi! İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

50 MİLYAR DOLAR KARA PARA TRAFİĞİ

Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz paraların sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Rumert Onur Can

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu ve 2021-2025 yılları arasında da 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirket yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslararası kaçak sigara kaçakçılığı' şebekesini yönetmek kapsamında gözaltına alındıkları belirlendi.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. 2016 yılında yapılan ve 9 aylık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç edilen sigaraları 11 ülke üzerinden piyasaya sürdüklerini belirlediği şebekede Can Holding'in patronu Murat Can'ı ve Mehmet Şakir Can'ı gözaltına aldı.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Suç örgütü yöneticilerinin haklarında bu anlamda çıkan haberleri de medya etkisiyle her yerden sildirdikleri ortaya çıktı. Örgütün kaçak sigaraları yurtdışına gönderiyormuş gibi Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalar üzerinden iç piyasaya sürdükleri belirlendi.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

TEKFEN'DEKİ HİSSELERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki %17.56'lık hisselerine el konuldu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şu ifadeler yer aldı: Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17.56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş, söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır.

Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

KAÇAK FABRİKASI

Şirketin kaçak sigara ve makaronları European Tobacco, Boğaziçi Tütün, Nargill, Elit Tütün, Towtech filtre sanayi, Propus makaron, Nargile tütün, Turktab sigara dağıtım ve pazarlama adlı şirketler üzerinden piyasaya sürdüğü belirlendi.