Son dakika | Can Holding’in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!

Rumert Onur Can 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu ve 2021-2025 yılları arasında da 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirket yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslararası kaçak sigara kaçakçılığı' şebekesini yönetmek kapsamında gözaltına alındıkları belirlendi.

Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. 2016 yılında yapılan ve 9 aylık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç edilen sigaraları 11 ülke üzerinden piyasaya sürdüklerini belirlediği şebekede Can Holding'in patronu Murat Can'ı ve Mehmet Şakir Can'ı gözaltına aldı.