Son dakika | Can Holding'in kaçak sigara imparatorluğu: 50 milyar dolarlık kara para trafiği tespit edildi!
Son dakika haberi... Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarındaki şirketleri üzerinden kara para akladığı ortaya çıkan Can Holding’in patronları halen aranıyor. Şüphelilerin 2016’da ‘uluslararası sigara kaçakçılığı’ operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı.
Son dakika haberi! İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.
50 MİLYAR DOLAR KARA PARA TRAFİĞİ
Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz paraların sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.