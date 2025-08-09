SON DAKİKA... Çanakkale'de orman yangınında yaralar sarılıyor! Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit çalışmaları başladı!
SON DAKİKA... Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Hızla yayılan ve yerleşim bölgelerine kadar ulaşan alevler nedeniyle köyler boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi ile yangın kontrol altına alınırken sabah saatlerinde çekilen manzara yürek sızlattı. Saçaklı köyünde çok sayıda konut kül olurken, devlet yaraların sarılması için kolları sıvadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumhasar tespit çalışmalarının başladığını ilk etapta Saçaklı köyünde 26’sı konut, 17’si ahır ve depo olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.
YANGIN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Devlet ise yaraların sarılması için derhal düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı. Bakan Kurum, ilk etapta Saçaklı köyünde 26'sı konut, 17'si ahır ve depo olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu vurguladı.