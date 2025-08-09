SON DAKİKA... Çanakkale’de orman yangınında yaralar sarılıyor! Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit çalışmaları başladı!

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.