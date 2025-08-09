SON DAKİKA… Çanakkale’de orman yangını... Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! İşte alevlerin yuttuğu Saçaklı Köyü’nün son hali!
SON DAKİKA… Türkiye, bu yaz peş peşe yaşanan orman yangınları ile sarsıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “Önümüzdeki bir hafta çok kritik” açıklamasının ardından dün Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın, kontrolden çıktı. Kundaklama şüphesinin bulunduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken alevlerin büyümesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tahliye edildi, köyler boşaltıldı. Tahliye edildikten kısa süre sonra alevlere teslim olan Saçaklı Köyü’nün hava aydınlandıktan sonraki hali ise yürek sızlattı. Bakan Yumaklı ise yangınla ilgili son durumu paylaştı.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
UÇAK, HELİKOPTER, ARAZÖZ VE ÇOK SAYIDA ORMAN İŞÇİSİ MÜDAHALE EDİYOR
Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.
HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ, KÖYLER BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi. Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.