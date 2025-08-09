SON DAKİKA… Çanakkale’de orman yangını... Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! İşte alevlerin yuttuğu Saçaklı Köyü’nün son hali!

SON DAKİKA… Türkiye, bu yaz peş peşe yaşanan orman yangınları ile sarsıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “Önümüzdeki bir hafta çok kritik” açıklamasının ardından dün Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde öğlen saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın, kontrolden çıktı. Kundaklama şüphesinin bulunduğu yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken alevlerin büyümesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tahliye edildi, köyler boşaltıldı. Tahliye edildikten kısa süre sonra alevlere teslim olan Saçaklı Köyü’nün hava aydınlandıktan sonraki hali ise yürek sızlattı. Bakan Yumaklı ise yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

UÇAK, HELİKOPTER, ARAZÖZ VE ÇOK SAYIDA ORMAN İŞÇİSİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ, KÖYLER BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi. Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.

BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Sarıcaeli yangınından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinde dün, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.

FECİ YANGINLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünden çıkan orman yangınının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını, bölgede tedbiren soğutma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili 4 şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

BAYRAMİÇ YANGININDA ZARAR GÖREN KÖY VE ORMANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde devam eden orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. Bazı evler alevlerin etkisiyle yıkılırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangından zarar gören köydeki evler ve orman havadan dron ile görüntülendi. Bayramiç'te devam eden orman yangını ikinci gününe girerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde, devam eden yangınları ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı'ya burada Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci eşlik etti.

BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Yumaklı "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: SICAK HAVA VE RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Bakanı Yumaklı yangına müdahale edildiği sırada yaptığı açıklamada, Çanakkale'de 2 yangın çıktığını belirterek, "İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı, daha sonra çok şiddetli rüzgarla hızlıca ormana sıçradı. Yangın çıktığında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yani sadece bir rüzgar değil, adeta bir fırtına halindeydi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarla yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu, bu 3 alan başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Tedbiren boşaltma işlemleri, hemen Valiliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet Hastanesi'nde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil. Merkezden 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde bir yangın ihbarı geldi.

11 UÇAK, 9 HELİKOPTER İLE...

Bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da oradaki hem sıcaklık hem rüzgarla parça parça ormanların, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Buradaki sıcaklık da yine 30 derece, rüzgar burada biraz daha fazlaydı saatte 90 kilometre olarak ölçüldü. Bu yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi güvenli alanlara alındı. Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

'4 ŞÜPHELİ, BU SEBEPTEN GÖZALTINDA SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR'

Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Herhangi bir hayatı tehlikeleri yok. Tedbiren 18 kişinin tedavisi devam ediyor. Gün içerisinde hava araçlarımız yoğun bir şekilde çalıştı. Bu yüzden de boğaz trafiği kapatıldı. Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şey olabileceğini öngörmüyoruz. Yangınların çıkış sebepleriyle derhal savcılarımız harekete geçip soruşturmaya başladılar. Halihazırda 4 şüpheli, bu sebepten gözaltında. Soruşturmalar sürüyor" dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE ÇIKAN YANGINLAR

Türkiye'de genelindeki orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Ülkemizin genelinde, 26'sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale'de biraz önce anlattığım 2 yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha vardı. Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe. Bu yangınlar da dahil olmak üzere 42 yangın, kontrol altına alınmış durumda. Dün akşam saatlerinde Karabük merkez Yeşilköy'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bahsettiğimiz şiddetli rüzgar ya da hava sıcaklığının yüksek olması ya da nemin düşük olması sadece Çanakkale'ye has bir durum değil. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verdiği verileri üst üste koyduğumuzda Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege, bu bahsetmiş olduğum bölümler başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek risk kategorisinde. Bugünden itibaren bir hafta boyunca bu yüksek risk kategorisi devam edecek. Ege'den Akdeniz'e kadar yangına hassas olan bütün ormanlarımız için bu riskli dönemin olduğunu bahsetmiş olduğumuz Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Ege'nin bu riski taşıdığını belirtmiş olalım. İklim değişikliği konusunun artık, bir gelecek tehdidi değil, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Biz ve bizim kuşağımızda olan bütün ülkelerde hali hazırda benzer yangınlar devam ediyor" diye konuştu.

'BU YIL ÇIKAN YANGINLARIN YÜZDE 96'SI DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI İNSAN KAYNAKLI OLDU'

Bakan Yumaklı, yangınların çıkış nedenlerinin sıcaklık, rüzgar veya düşük nemin olmadığını dile getirerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yangını sadece ihmaller zinciri çıkartıyor. Ne yazık ki bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı oldu. Sadece yüzde 4'ü doğal sebeplerle oldu. Bir kıvılcım binlerce hektarlık alanları çok geniş bir biyoçeşitliliği yok edebilir. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Ülkemizin topraklarını paylaştığımız diğer canlılar var. Bir seferlik ruhuna ihtiyacımız olduğunu, bunun gerekli olduğunu sadece bir söylem değil, zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Ateş oluşmasına sebep olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bütün vatandaşlarımız da aynı şekilde gerek kendi hassasiyetleri, gerekse etraflarında müşahede ettikleri problemli durumları itibarıyla mutlaka eğer yapabiliyorlarsa kendi imkanlarıyla, bunun dışında bir şey gördülerse 112'ye durumu bildirmelerini ve bizim hızlıca müdahalemizi sağlamalarını istiyorum. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın yeşil vatan için bir şeyler yapma ihtiyacını görüyoruz. En başta bu riskli zamanımızı garanti altına alalım. Hep birlikte dayanışma ruhumuzu gösterelim. Yangın çıkmaması için olağanüstü çaba ve gayret sarf edelim. Biz çıkan yangınları söndürmekle ilgili her şeyi yapıyoruz. Nitekim bizim kuşağımızdaki ülkelerle kıyaslandığında onlar gibi hatta onlardan çok daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Ancak en güzeli, en olması gerekeni bu yangınların çıkmaması sağlamak