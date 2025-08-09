SON DAKİKA… Çanakkale’de orman yangını... Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! İşte alevlerin yuttuğu Saçaklı Köyü’nün son hali!

'4 ŞÜPHELİ, BU SEBEPTEN GÖZALTINDA SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR' Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Herhangi bir hayatı tehlikeleri yok. Tedbiren 18 kişinin tedavisi devam ediyor. Gün içerisinde hava araçlarımız yoğun bir şekilde çalıştı. Bu yüzden de boğaz trafiği kapatıldı. Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şey olabileceğini öngörmüyoruz. Yangınların çıkış sebepleriyle derhal savcılarımız harekete geçip soruşturmaya başladılar. Halihazırda 4 şüpheli, bu sebepten gözaltında. Soruşturmalar sürüyor" dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE ÇIKAN YANGINLAR Türkiye'de genelindeki orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Ülkemizin genelinde, 26'sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale'de biraz önce anlattığım 2 yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha vardı. Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe. Bu yangınlar da dahil olmak üzere 42 yangın, kontrol altına alınmış durumda. Dün akşam saatlerinde Karabük merkez Yeşilköy'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bahsettiğimiz şiddetli rüzgar ya da hava sıcaklığının yüksek olması ya da nemin düşük olması sadece Çanakkale'ye has bir durum değil. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verdiği verileri üst üste koyduğumuzda Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege, bu bahsetmiş olduğum bölümler başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek risk kategorisinde. Bugünden itibaren bir hafta boyunca bu yüksek risk kategorisi devam edecek. Ege'den Akdeniz'e kadar yangına hassas olan bütün ormanlarımız için bu riskli dönemin olduğunu bahsetmiş olduğumuz Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Ege'nin bu riski taşıdığını belirtmiş olalım. İklim değişikliği konusunun artık, bir gelecek tehdidi değil, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Biz ve bizim kuşağımızda olan bütün ülkelerde hali hazırda benzer yangınlar devam ediyor" diye konuştu.