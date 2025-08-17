SON DAKİKA | Çanakkale’deki yangına müdahale sürüyor! 5 köy tahliye edildi, Tarihi Alan geçici olarak kapandı

TARİHİ ALAN ZİYARETE KAPATILDI

Yangının yayılma riski ve ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nın Kuzey Hattı geçici süreliğine ziyarete kapatıldı. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı gibi önemli noktalar ile Bigalı Kalesi ve Atatürk Evi de kapalı kalacak.