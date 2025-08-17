SON DAKİKA | Çanakkale'deki yangına müdahale sürüyor! 5 köy tahliye edildi, Tarihi Alan geçici olarak kapandı
Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Eceabat'a sıçrayan büyük orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Dün öğleden sonra başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sebebiyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın bir bölümü ziyarete kapatıldı.
Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Yolağzı köyleri ile Gelibolu'nun Karainebeyli köyünün tedbiren tahliyesine neden oldu. Toplamda 251 vatandaş güvenli bölgelere taşındı, 112 kişi ise Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir ediliyor.
EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Yangına müdahalede 12 uçak, 18 helikopter, 155 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer ve 8 iş makinesi görev alıyor.
Gelibolu'da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video
Toplamda 985 personel, gece boyunca karadan yürüttüğü çalışmalara günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının desteğiyle devam ediyor.
5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdü, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden devreye girdi. Tahliye edilen yerleşim yerlerine yangın şu an için sirayet etmedi." dedi.