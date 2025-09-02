SON DAKİKA... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şoke eden görüntü: Ayı MR cihazına girdi!

Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı. Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: FAZLA YEDİĞİ MEYVEDEN MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ!

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, "Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor.