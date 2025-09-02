SON DAKİKA... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şoke eden görüntü: Ayı MR cihazına girdi!
SON DAKİKA... İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nde şoke eden bir olay yaşandı... MR cihazına giren ayıyı görenler şaştı kaldı. Gerçek ise kısa süre sonra anlaşıldı!
Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı. Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.
Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: FAZLA YEDİĞİ MEYVEDEN MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ!
Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, "Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor.