SON DAKİKA... Cesedi 30 gün sonra Marmara Denizi'nden çıkartılmıştı: İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA... İş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için 4 Ağustos'ta Graywolf isimli teknesiyle Marmara Denizi'ne açıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Halit Yukay'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 68 metre derinlikte olduğu tespit edilen cenaze, TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazede Yukay'ın eşi ve çocuklarının gözyaşları yürekleri dağladı...
SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde kaybolan iş insanı Halit Yukay, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Öyle ki 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay'dan uzun süre haber alınamadı.
CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU
Ailesinin durumu yetkililere haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Yukay'ın teknesine parçalanmış halde ulaşıldı.
KURU YÜK GEMİSİYLE Mİ ÇARPIŞTI?
Bu gelişme üzerine herkesin aklında iki soru işareti vardı. Yukay, bir kaza sonucu hayatını mı kaybetti yoksa yüzerek karaya mı çıktı? Başlatılan arama çalışmaları ve soruşturma ile tüm şüpheler tam da Halit Yukay'ın kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen 'Arel-7' adlı kuru yük gemisine odaklandı.