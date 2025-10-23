SON DAKİKA... Cesedi su kuyusunda bulunmuştu: Hasret Akkuzu cinayetinde yeni gelişme!

Zonguldak Çaycuma'da 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran cinayetle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi Deniz Boyacı’nın (41) ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 15:07 Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 15:59

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki su kuyusunda 19 Ekim'de, bölgeye hayvanlarını otlatmak için giden köylüler Hasret Akkuzu'nun cansız bedenini buldu. 12 Ekim'den beri kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu'nun cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, Zonguldak'ta 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın'da yakalanıp Zonguldak'a getirildi.

Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı'nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkemede 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin isimleri ise açıklanmadı.