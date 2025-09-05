Son dakika: CHP İlçe Seçim Kurulu kararlarına itiraz etmişti! YSK’dan karar çıktı: Kongreler devam edecek

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

Mahkeme kararını 'Tanımıyoruz' diyen Cumhuriyet Halk Partisi ise YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30'da bir araya geldi. 2 saat 15 dakika süren toplantıdan karar çıktı.