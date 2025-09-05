Son dakika: CHP İlçe Seçim Kurulu kararlarına itiraz etmişti! YSK’dan karar çıktı: Kongreler devam edecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere bugün 14.30'da toplandı. 2 saat 15 dakika süren ve kısa süre önce sona eren toplantıdan karar çıktı. YSK Başkanı Yener "Sarıyer, Tuzla Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.
Mahkeme kararını 'Tanımıyoruz' diyen Cumhuriyet Halk Partisi ise YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. Bunun üzerine YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30'da bir araya geldi. 2 saat 15 dakika süren toplantıdan karar çıktı.
YSK BAŞKANI YENER AÇIKLADI: KONGRELER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
YSK Başkanı Ahmet Yener kritik toplantı sonrası açıklama yaptı. Yener, açıklamasında, "Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.