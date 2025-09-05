SON DAKİKA… CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor: Ankara’da 5 katlı bir binaya baktılar!

CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN BOMBA İDDİA: ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURUYOR Kriz ve kaosun eksik olmadığı CHP Genel Merkezi 15 Eylül'de mahkemeden çıkacak kararı beklerken CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Yarkadaş, Özgür Özel'in yeni bir parti kurmaya hazırlandığını hatta Ankara Balgat'ta 5 katlı bina baktığını söyledi. Yarkadaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

Ankara Balgat'ta bir kahve zincirinin sahibinin 5 katlı yerine baktılar. Yeni bir parti kuracağız diye. Kahve zincirinin sahibi de aman beni siyasete bulaştırmayın ben siyasi partilere yer vermem dedi. 2 milletvekili gitti baktı. 3-4 ay önce gidip bakmışlar. Parti kurma fikri şu, az önce Özgür Özel'in mutlak butlan çıkarsa nasıl bir yol izleyeceğini anlattım. İlçelerde kongrelere katılacak 50 milletvekili alırım yeniden kazanırım demiş. Ama kazanamazsak o zaman başka bir parti kurarım demiş.