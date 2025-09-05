SON DAKİKA… CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor: Ankara’da 5 katlı bir binaya baktılar!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde şaibeli kurultay ve belediyelerindeki yolsuzluk skandalları birer birer ortaya çıktı. 15 Eylül’de görülecek Kurultay davası öncesi Özgür Özel ve yönetimini panik sardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme ihtimaline karşı Özel, çalışmalara başladı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddiayı açıkladı: Yeni parti kuruyorlar, Ankara’da 5 katlı bir binaya baktılar!

SON DAKİKA... Belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 15 Eylül'deki Kurultay davasına kilitlendi.

İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti. Özgür Çelik yönetimine Gürsel Tekin görevlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİNİ PANİK SARDI!

15 Eylül'de mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri dönmesi ihtimali ise Özgür Özel yönetimini panikletti. Özgür Özel'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını tanımadıklarını açıklaması ise parti içinde de büyük tepki çekti.

CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN BOMBA İDDİA: ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURUYOR

Kriz ve kaosun eksik olmadığı CHP Genel Merkezi 15 Eylül'de mahkemeden çıkacak kararı beklerken CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Yarkadaş, Özgür Özel'in yeni bir parti kurmaya hazırlandığını hatta Ankara Balgat'ta 5 katlı bina baktığını söyledi. Yarkadaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

Ankara Balgat'ta bir kahve zincirinin sahibinin 5 katlı yerine baktılar. Yeni bir parti kuracağız diye. Kahve zincirinin sahibi de aman beni siyasete bulaştırmayın ben siyasi partilere yer vermem dedi. 2 milletvekili gitti baktı. 3-4 ay önce gidip bakmışlar. Parti kurma fikri şu, az önce Özgür Özel'in mutlak butlan çıkarsa nasıl bir yol izleyeceğini anlattım. İlçelerde kongrelere katılacak 50 milletvekili alırım yeniden kazanırım demiş. Ama kazanamazsak o zaman başka bir parti kurarım demiş.

"İMAMOĞLU VE ÇEVRESİ CHP'DE SİYASET YAPMAK İSTEMİYOR"

Parti fikri yeni değil. İmamoğlu ve çevresi CHP'de siyaset yapmak istemiyordu. Bunun için hazırlık yaptılar. Şu an cezaevinde bulunan bir belediye başkanının Anadolu yakasındaki evinin kamelyasında bu işi konuştular. Partinin akının 'Ekim' olmasına karar verdiler. O belediye başkanı biraz da teknolojiden anladığı için 1 milyon 200 bin TL'ye 'Ekim partisinin' isim hakkını uzantısını aldı.

WHATSAPP GRUBUNDA DİKKAT ÇEKEN 'MACRON' DETAYI!

O toplantıya benim bir arkadaşım da katıldı gelip bana anlattı. Fakat sonra şu oldu yeni partinin zor olduğuna karar verdikleri için CHP'yi devralalım dediler ve yaşadığımız kötü süreçler oldu. Esas mesele şu Ekrem İmamoğlu'na bir Macron modeli çizdiler.

Bu Macron modeli şöyle olacak Ekrem İmamoğlu Macron gibi partiler üstü olacak, oradan cumhurbaşkanı olacak. Bunun için de hazırlıkları önce CHP'de yaptılar ve bir WhatsApp grubu kurdular. Bu grubun adına da yürüyüş koydular. Macron'un hareketinin adı ne yürüyüş. Bülent Teczan Özgür Özel de bu grubun içerisinde.