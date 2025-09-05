SON DAKİKA… CHP'de kazan kaynıyor! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yeni parti kuruyor: Ankara’da 5 katlı bir binaya baktılar!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde şaibeli kurultay ve belediyelerindeki yolsuzluk skandalları birer birer ortaya çıktı. 15 Eylül’de görülecek Kurultay davası öncesi Özgür Özel ve yönetimini panik sardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye geri dönme ihtimaline karşı Özel, çalışmalara başladı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddiayı açıkladı: Yeni parti kuruyorlar, Ankara’da 5 katlı bir binaya baktılar!
SON DAKİKA... Belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 15 Eylül'deki Kurultay davasına kilitlendi.
İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti. Özgür Çelik yönetimine Gürsel Tekin görevlendirildi.
ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİNİ PANİK SARDI!
15 Eylül'de mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararı ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa geri dönmesi ihtimali ise Özgür Özel yönetimini panikletti. Özgür Özel'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını tanımadıklarını açıklaması ise parti içinde de büyük tepki çekti.