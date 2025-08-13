SON DAKİKA | CHP’de kritik gün! Koltuk savaşında yeni perde: Sürece Özel’in tasfiyeleri damga vurdu
Son dakika haberi: CHP’de geçen ay ilan edilen kongreler takvimi kapsamında, ilçe kongresi delege seçimleri bugünden itibaren başlıyor. 15 Eylül’deki ‘şaibeli kurultay’ duruşmasını beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan genel merkez, son dönemde parti içi muhalefete yönelik tasfiye operasyonlarıyla da tepki çekiyor.
Genel merkezin, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini başlatması, parti içi muhalefetten sert tepki görmüştü.
Atılan bu adım, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak değerlendirmiş, birçok muhalif partili ise 'tasfiye operasyonu' yorumunu yapmıştı.
