SON DAKİKA | CHP’de kriz büyüyor! Gürsel Tekin’in ardından 4 ismin daha ihracı istendi

Şaibeli kongreye kalkan olan ve mahkeme kararını yok sayan Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel: "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.

4 İSİM DAHA İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin ile birlikte geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Tedbirli sevk olduğu gerekçesiyle beş kişinin de üyelikleri şimdiden düşürüldü.