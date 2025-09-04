SON DAKİKA | CHP'de kriz büyüyor! Gürsel Tekin'in ardından 4 ismin daha ihracı istendi

Son dakika haberleri... CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından CHP içinde büyük kriz yaşanıyor. İl Başkanlığı görevlendirilen Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir hamle daha geldi. Şaibeye kalkan olan CHP yönetimi, Gürsel Tekin ile CHP İstanbul yönetimine birlikte görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk etti.

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

"GÜRSEL TEKİN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ"

Şaibeli kongreye kalkan olan ve mahkeme kararını yok sayan Özgür Özel ise Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özel: "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi.

4 İSİM DAHA İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin ile birlikte geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

Tedbirli sevk olduğu gerekçesiyle beş kişinin de üyelikleri şimdiden düşürüldü.