SON DAKİKA... CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu
Son dakika haberleri... Yolsuzluk soruşturmaları, kirli para trafiği skandalları ve son olarak İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi CHP'de yeni bir krizi beraberinde getirdi. Şaibeli kurultay tartışmalarının gölgesinde genel başkanlık koltuğunda oturan Özgür Özel, partisini Olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kongre yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurulurken kurultay için de tarih netleşti.
CHP'de kaos ve kriz bir an olsun eksik olmazken, İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararı ile iptal edilmesi yeni bir sürecin de fitilini ateşledi. 15 Eylül'de görülecek olan "şaibeli kurultay" davası öncesinde koltuğu kaybetme korkusu yaşayan Özgür Özel'den yeni bir hamle daha geldi.
İLÇE SEÇİM KURULUNA BAŞVURDULAR
CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kongre yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de yapılacak.