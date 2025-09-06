Son dakika | CHP’li başkanın naylon fatura saltanatı: Paralar bankadan çekildi, makam aracıyla teslim edildi

Kaan Y., bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir'in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyona indirildiğini ayrıca, imar ve yapı kontrol müdürüne de beşer milyon lira rüşvet verildiğini öne sürdü.

Sefer İpekli

Soruşturma sürerken bu kez M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek itirafçı oldu. M.P., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, Övünç Demir ve işadamı Sefer İpekli'nin talimatıyla naylon fatura işleri için kendi adına şirket kurduğunu söyledi.