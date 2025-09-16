SON DAKİKA… CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Depremzededen 3 milyon lira rüşvet istemişler!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da olduğu 48 şüpheli gözaltına alınırken operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki belediyenin 6 Şubat depremleri sonrası Bayrampaşa’ya yerleşen ve cafe açmak isteyen bir depremzededen 3 milyon lira rüşvet istediği ortaya çıktı! İşte CHP’deki kirli yolsuzluk sarmalının ayrıntıları…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 48 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
3 MİLYON TL VE YÜZDE 25 ORTAKLIK İSTEMİŞ!
Soruşturmanın, depremzede bir kişinin kendisinden rüşvet istediği yönünde şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, "Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa'ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım. Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. Yaklaşık 2,5 milyon lira masraf yaptım. Ancak süreçte sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dediği öğrenildi.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekiplerin, depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.