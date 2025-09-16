SON DAKİKA… CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Depremzededen 3 milyon lira rüşvet istemişler!

Hakkında yapılan soruşturma dosyasında belediyeye ait "MİS'S Cafe'nin isim hakkını kendi üzerine aldığı öne sürülen Mutlu'nun, Hasbahçe'deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişiminden sonra çıkarıldığı, giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ve kapıya kilit vurulduğu ileri sürüldü.

ÜÇ KADINLA İLİŞKİSİ VARDI İDDİASI!

Hazırlanan dosyada Mutlu'nun özel yaşamına ilişkin iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Mutlu, kadınlarla ilişkileri sorulduğunda tanıdığını ifade ederken başka detaya ise girmedi. Para trafiğiyle ilgili olarak 'gayriresmi danışma' ifadesini kullandı. İhaleler konusunda ise 'Ben komisyon üyesi değilim' diyerek kendini savundu.