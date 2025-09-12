SON DAKİKA... CHP'li Beykoz Belediye'sinde istifa depremi: Başkan Yardımcısı Melih Karakaya da istifa etti!
Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası ardı ardına istifa depremi yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in ardından CHP’li meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun partilerinden istifa etmişti. Bugün ise Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Melih Karakaya, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı.
Beykoz Belediyesi'nde bir istifa daha yaşandı. Hafta başında Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve CHP'li meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun partilerinden istifa etmelerinin ardından bu kez Başkan Yardımcısı Ramazan Melih Karakaya, yaptığı açıklamayla Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
'İZ BIRAKABİLDİYSEM NE MUTLU BANA'
Karakaya yaptığı açıklamada, 10 Mart 2025 tarihinde başladığı Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu. Bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlu'nun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu belirten Karakaya, "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana." ifadesini kullandı.
Görev süresi boyunca Beykozlular'ın derdine derman olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyen Karakaya, "Bana güvenen, destek olan, sevgisini ve samimiyetini esirgemeyen tüm Beykozlu hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.