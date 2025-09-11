SON DAKİKA... CHP’li İBB yönetimi gözünü İstanbullunun cebine dikti: UKOME’de geçiremediği yüzde 30’luk zammı meclise getirecek!

AYLIK MAVİ KARTA 6 YILDA YÜZDE 935 ZAM YAPILDI

İBB yönetimi göreve geldiği 2019 yılında 205 TL olan aylık mavi kart ücretlerinin çok fahiş olduğunu belirterek, toplu ulaşım ücretlerini sembolik rakamlara düşüreceklerini ifade etti. Sorunsuz işleyen İstanbul'un toplu ulaşım sistemi aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde çökme noktasına geldi. Toplu ulaşım araçlarında otobüs, tramvay ve metrolar hemen her gün yanma, arızalanma, can kayıplı ve yaralanmalı kazalarla gündeme gelmeye başladı. Özel Halk Otobüsü sahipleri de İBB'den alacaklarını alamadıklarını belirterek 6 kez farklı tarihlerde eylem yaptılar. Görme ve duyma engelliler için de erişilebilir bir sistemin olduğu toplu ulaşımın karartılan ekranları ile sesli uyarı sistemleri ve yürüyen merdivenler ile asansör sistemlerinin çalıştırılamaması skandalın boyutunu artırdı. İBB yönetimi göreve geldiği 2019'dan bu zamana kadar toplu ulaşım ücretlerine yüzde 935 zam yaparak aylık mavi kart ücretlerini 2 bin 120'ye yükseltti.