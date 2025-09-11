SON DAKİKA... CHP'li İBB yönetimi gözünü İstanbullunun cebine dikti: UKOME'de geçiremediği yüzde 30'luk zammı meclise getirecek!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz Haziran'da UKOME’de geçirtemediği yüzde 21,29’luk toplu ulaşım zammını meclis gündemine taşıdı. CHP yönetimi, İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10’a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti grubunun yargı yoluyla iptal ettirmesi sonrası meclise yüzde 30’luk zam teklifiyle gitti. Meclis çoğunluğu sayesinde zammı geçirmesi beklenen İBB yönetimi, toplu ulaşım ücretlerinde İstanbulkart tek basım ücretini 27,00 TL’den 35’TL’ye, Tam Mavi Kart Aylık Ücreti ise 2 bin 120’den 2 bin 756 TL’ye çıkaracak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimi, İstanbullulara bir zam daha yaptı. Seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı ucuzlatma, kolaylaştırma ve ücretlerin sembolik rakamlar olacağı vaadinde bulunmasına rağmen toplu ulaşımda yaptığı fahiş zamlara bir yenisini ekledi.
İBB yönetiminin, 11 Temmuz 2024 yılında gerçekleşen meclis oturumunda 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti Grubunun başvurusu üzerine İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve 26 Haziran tarihinde toplu ulaşım zam gündemiyle topladığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedilen yüzde 21, 29'luk zam talebi için önceki gün bir kez daha kolları sıvadı.
UKOME'DE ALAMADIĞI ZAMMI MECLİSTEN ÇIKARTACAK
İBB yönetimi mahkemeden dönen indirimli kart kullanımının kısıtlanması uygulaması ile UKOME'de herhangi bir gerekçeye dayandırılamadığı ve Ocak ayında zam formülasyonun sonucunda çıkan yüzde 15,3 yerine yüzde 35'lik zam yapılması nedeniyle reddedilmesinin ardından İBB yönetimi bu kez meclis çoğunluğunun bulunduğu İBB meclisine zam gündemiyle geldi.