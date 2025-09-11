SON DAKİKA... CHP'li İBB yönetimi gözünü İstanbullunun cebine dikti: UKOME'de geçiremediği yüzde 30'luk zammı meclise getirecek!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz Haziran'da UKOME’de geçirtemediği yüzde 21,29’luk toplu ulaşım zammını meclis gündemine taşıdı. CHP yönetimi, İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10’a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti grubunun yargı yoluyla iptal ettirmesi sonrası meclise yüzde 30’luk zam teklifiyle gitti. Meclis çoğunluğu sayesinde zammı geçirmesi beklenen İBB yönetimi, toplu ulaşım ücretlerinde İstanbulkart tek basım ücretini 27,00 TL’den 35’TL’ye, Tam Mavi Kart Aylık Ücreti ise 2 bin 120’den 2 bin 756 TL’ye çıkaracak.

BARIŞ SAVAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetimi, İstanbullulara bir zam daha yaptı. Seçim döneminde İstanbul'da ulaşımı ucuzlatma, kolaylaştırma ve ücretlerin sembolik rakamlar olacağı vaadinde bulunmasına rağmen toplu ulaşımda yaptığı fahiş zamlara bir yenisini ekledi.

İBB yönetiminin, 11 Temmuz 2024 yılında gerçekleşen meclis oturumunda 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti Grubunun başvurusu üzerine İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve 26 Haziran tarihinde toplu ulaşım zam gündemiyle topladığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedilen yüzde 21, 29'luk zam talebi için önceki gün bir kez daha kolları sıvadı.

UKOME'DE ALAMADIĞI ZAMMI MECLİSTEN ÇIKARTACAK

İBB yönetimi mahkemeden dönen indirimli kart kullanımının kısıtlanması uygulaması ile UKOME'de herhangi bir gerekçeye dayandırılamadığı ve Ocak ayında zam formülasyonun sonucunda çıkan yüzde 15,3 yerine yüzde 35'lik zam yapılması nedeniyle reddedilmesinin ardından İBB yönetimi bu kez meclis çoğunluğunun bulunduğu İBB meclisine zam gündemiyle geldi.

MECLİS ÇOĞUNLU İLE ZAM KABUL EDİLECEK

İstanbullunun cebine gözünü diken yönetim, toplu ulaşım zammını da içeren teklifini AK Parti grubunun ret oylarına rağmen komisyona havale etti. Ulaşım ve Trafik Komisyonu ve Tarife Komisyonunun müşterek inceleyeceği zam teklifinde İBB yönetimi yaklaşık yüzde 30 oranında zam teklifini meclisten geçirecek.

TEK BASIM ÜCRETİ 35 TL OLACAK

UKOME'de bulamadığı zammı meclis çoğunluğu ile elde etmek isteyen CHP'li yönetimin bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenen zammı ile yeni tarifelerde Tam İstanbulkart tek basım ücreti 27,00 TL'den 35'TL'ye, Tam Mavi Kart Aylık ücreti ise 2 bin 120'den 2 bin 756 TL'ye çıkartılacak.

'2025 YILI REVİZE ÜCRET TARİFESİ' ADI ALTINDA ZAM YAPILACAK

CHP'li yönetim, Mecliste ayrıca farklı kalemlerdeki zamları içeren "2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi Tarife Komisyonu ile Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu'na, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde ise Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na gönderildi.

AYLIK MAVİ KARTA 6 YILDA YÜZDE 935 ZAM YAPILDI

İBB yönetimi göreve geldiği 2019 yılında 205 TL olan aylık mavi kart ücretlerinin çok fahiş olduğunu belirterek, toplu ulaşım ücretlerini sembolik rakamlara düşüreceklerini ifade etti. Sorunsuz işleyen İstanbul'un toplu ulaşım sistemi aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde çökme noktasına geldi. Toplu ulaşım araçlarında otobüs, tramvay ve metrolar hemen her gün yanma, arızalanma, can kayıplı ve yaralanmalı kazalarla gündeme gelmeye başladı. Özel Halk Otobüsü sahipleri de İBB'den alacaklarını alamadıklarını belirterek 6 kez farklı tarihlerde eylem yaptılar. Görme ve duyma engelliler için de erişilebilir bir sistemin olduğu toplu ulaşımın karartılan ekranları ile sesli uyarı sistemleri ve yürüyen merdivenler ile asansör sistemlerinin çalıştırılamaması skandalın boyutunu artırdı. İBB yönetimi göreve geldiği 2019'dan bu zamana kadar toplu ulaşım ücretlerine yüzde 935 zam yaparak aylık mavi kart ücretlerini 2 bin 120'ye yükseltti.