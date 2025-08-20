SON DAKİKA... CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İSbike skandalı: Mezarlığa döndü etrafında otlar büyüdü!
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında faaliyete geçen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike) sistemini hizmet dışı bıraktı. Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı bisikletler, toplandı. Atıl kalan binlerce bisiklet ise depolara ve boş arazilere çekilirken istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü ortaya çıktı.
SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.
OTLAR BÜYÜDÜ… ADETA BİSİKLET MEZARLIĞINA DÖNDÜ!
Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.
İSBİKE UYGULAMASI ÇALIŞMIYOR
İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike'ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti. İSbike uygulamasının kapalı olmasında rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, " Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda.