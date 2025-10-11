Son dakika | CHP’li Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturması iddianamesi tamam: 180 milyonluk yolsuzluk ağı!

KALEM KALEM RÜŞVET TARİFESİ

Öne çıkan rüşvet olayları arasında; Dream World Oteli'nden 1.5 milyon TL ve 350 bin euro, Zafer Süral'ın otelinden 6.6 milyon TL ve 200 bin euro, Royal Atlantis İcom Oteli'nden 35 milyon TL, Lusso Oteli'nden 750 bin euro, Jakaranda Oteli'nden 3.85 milyon TL alınması yer aldı. Ayrıca belediyeye 9 milyon TL zarar veren rafting ihalesi, sahte 800 bin TL'lik fatura ve toplamda 180 milyon TL'yi aşan usulsüz kazanç tespit edildi.