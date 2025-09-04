SON DAKİKA... CHP’nin Kurultay davası öncesi dikkat çeken gelişme: Hukuk ve ceza dava dosyalarını istedi!

CHP'NİN 38. OLAĞAN İSTANBUL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmış, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul seçimine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve İstanbul 72 Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını açıklamıştı.