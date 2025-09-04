SON DAKİKA... CHP'nin Kurultay davası öncesi dikkat çeken gelişme: Hukuk ve ceza dava dosyalarını istedi!
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme CHP'nin 38'inci İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada yeni gelişme yaşandı.
CHP'NİN 38. OLAĞAN İSTANBUL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmış, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul seçimine ilişkin iddianamenin kabul edildiğini ve İstanbul 72 Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını açıklamıştı.
DAVA DOSYALARI TALEP EDİLDİ
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.