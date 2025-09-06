SON DAKİKA... Daha 21 yaşındaydı… Aziz Ceng Sanu yolda yürürken kafasından vuruldu: Katillerden akılalmaz plan!

Kavgada ateşlenen tabancalardan birinden çıkan kurşun, bu sırada yolda yürüyen Aziz Ceng Sanu'nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sanu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Aziz Ceng Sanu'nun cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda, bir şüphelinin olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, görüntülerin silinmesi için de ateşe vererek yaktığı belirlendi.