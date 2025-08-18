Son dakika: Daha büyük deprem olur mu? Balıkesir yine sallandı! Fay hattını inceleyen uzmanlardan açıklama!

Son dakika: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos akşamı 6,1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bugün ise saat 11.26'da merkez üssü yine Sındırgı olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden uzmanlar ise 6,1 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye hareket etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribatla ilgili yaptıkları incelemenin ilk verilerini paylaştı. Tiryakioğlu, DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ile deprem bölgesinde 3 gün boyunca yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceledi, cihazlarla GPS ölçümleri yaptı.

Akademisyenlerin bölgedeki cihazlarla yaptığı GPS ölçümleriyle ilgili raporlama süreci devam ediyor. Tiryakioğlu, merkezin Batı Anadolu ölçeğinde çok büyük jeodezik gözlem ağının olduğunu söyledi. Üniversitelerinin bölgede 3 TÜBİTAK projesi yürüttüğüne değinen Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Sındırgı'daki deprem sonrası hızlı şekilde bölgeye hareket ettik. Orada öncelikle yüzey kırıkları var mı? Yüzeyde meydana gelen deformasyonlar var mı? Hangi fayın kırıldığına yönelik bir araştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede 3 günlük bir çalışmayla bütün fayların hepsini gezdik. Bizim orada sabit GPS istasyonlarımız vardı. Öncelikle onlara gittik.