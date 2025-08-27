SON DAKİKA… Daltonlar Çetesi operasyonunda Dilan Polat detayı: 3 kişi kurşunlamaya gidecekmiş!

SON DAKİKA… İstanbul Emniyeti Daltonlar Çetesi başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne yönelik düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonlarda 24 çete üyesi çok sayıda silah, silah parçası ve suç unsuruyla yakalandı. Operasyonda, çarpıcı Dilan Polat detayı ortaya çıktı!

Emir SOMER Yunus Emre KAVAK

SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kurşunlama, Yağma, Tehdit" suçlarını işleyen Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere motosikletli Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne seri operasyonlar düzenledi.

Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde baskın yapılan adreslerde sekiz farklı olaya karışan 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 98 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde bir Airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689'i tabanca mekanizması, bir çalıntı motosiklet, farklı ebatlarda 42 mermi, test amacıyla kullanılan bir doldur boşalt bidonu, silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Alperen Süer'den operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Çetelere ve bütün silahlı suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

3 KİŞİ KURŞUNLAMAYA GİDECEKLERMİŞ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hemen her gün çeşitli bölgelerde suç ve suçlulara yönelik önleyici çalışmaları ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta silah ve mermiler ele geçirildi. Muhafaza altına alınan 3 şüphelinin yeni nesil sokak çetelesi üyelerinden oldukları öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN DİLAN POLAT DETAYI!

Ekipler şüphelilerin kendi aralarındaki mesajları da inceleyince sosyal medya Fenomeni Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezini kurşunlamayla ilgili mesajlar olduğunu gördü. Şüphelilerin Dilan Polat'a ait işyerini kurşunlayacakları iddia edildi.