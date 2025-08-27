SON DAKİKA… Daltonlar Çetesi operasyonunda Dilan Polat detayı: 3 kişi kurşunlamaya gidecekmiş!

Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Alperen Süer'den operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'ne teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Çetelere ve bütün silahlı suç unsurlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

3 KİŞİ KURŞUNLAMAYA GİDECEKLERMİŞ Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hemen her gün çeşitli bölgelerde suç ve suçlulara yönelik önleyici çalışmaları ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta silah ve mermiler ele geçirildi. Muhafaza altına alınan 3 şüphelinin yeni nesil sokak çetelesi üyelerinden oldukları öğrenildi.