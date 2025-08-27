SON DAKİKA… Daltonlar Çetesi operasyonunda Dilan Polat detayı: 3 kişi kurşunlamaya gidecekmiş!
SON DAKİKA… İstanbul Emniyeti Daltonlar Çetesi başta olmak üzere Yeni Nesil Suç Örgütleri’ne yönelik düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonlarda 24 çete üyesi çok sayıda silah, silah parçası ve suç unsuruyla yakalandı. Operasyonda, çarpıcı Dilan Polat detayı ortaya çıktı!
SON DAKİKA... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kurşunlama, Yağma, Tehdit" suçlarını işleyen Daltonlar Suç Örgütü başta olmak üzere motosikletli Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne seri operasyonlar düzenledi.
Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde baskın yapılan adreslerde sekiz farklı olaya karışan 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 98 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah görünümünde bir Airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689'i tabanca mekanizması, bir çalıntı motosiklet, farklı ebatlarda 42 mermi, test amacıyla kullanılan bir doldur boşalt bidonu, silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen silahlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.