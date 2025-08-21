Son dakika | Demirözler suç örgütü elebaşı Rusya'da yakalandı! Türkiye'ye iade edildi...
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Demirözler Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu Kırmızı Bültenle aradığımız 3 Suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik." açıklamasında bulundu.
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ORTAK çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadelere yer verdi:
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;
"SUÇLULARI TEK TEK YURT DIŞINDAN GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ. KAÇAMAYACAKSINIZ❗️"
🟥 "DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu RUSYA'dan Ülkemize Getirdik.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 21, 2025
RUSYA'DA YAKALANDI: TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs RUSYA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.