SON DAKİKA... Denizli'de doktor oğlu 2 saat boyunca işkence etmişti: Komaya giren talihsiz kadından haber var!
SON DAKİKA... Denizli'de 37 yaşındaki doktor, yatalak olan annesini 2 saat darp etti. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren talihsiz kadının işkence gördüğü anların görüntüsü tüyler ürpertti. Cani evlat tutuklanırken yoğun bakımda tedavi gören yaşlı kadının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.
"PARA BUL BANA" DEYİP 2 SAAT BOYUNCA DARP ETTİ
Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.