SON DAKİKA... Denizli’de doktor oğlu 2 saat boyunca işkence etmişti: Komaya giren talihsiz kadından haber var!

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.