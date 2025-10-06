SON DAKİKA: Denizli'de korkunç infaz! Yol kesip pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 ölü 2 yaralı
Denizli Merkezefendi'de şok edici bir cinayet meydana geldi. Eyüp Ş. isimli şüpheli, kiraladığı plakasız araçla önünü kestiği kamyonetteki üç kişiye pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saldırıda kamyonet sürücüsü Kadir Kaya (32) olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki iki kardeş yaralandı. Polis, kaçan saldırganı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddialara göre, Eyüp Ş. (yaşı belirtilmemiş), kiraladığı ve plakalarını söktüğü hafif ticari araçla seyir halindeki Kadir Kaya (32) yönetimindeki kamyonetin önünü kesti.
DEHŞET SAÇTI: SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ, İKİ KARDEŞİ YARALADI
Aracından inen Eyüp Ş., kamyonette bulunan sürücü Kadir Kaya ile yanındaki Zeki Önel (39) ve kardeşi Tahir Önel'e (38) pompalı tüfekle art arda ateş açtı.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kadir Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Başından ve vücudundan yaralanan Zeki Önel ve Tahir Önel kardeşler ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.