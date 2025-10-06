SON DAKİKA: Denizli’de korkunç infaz! Yol kesip pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 ölü 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddialara göre, Eyüp Ş. (yaşı belirtilmemiş), kiraladığı ve plakalarını söktüğü hafif ticari araçla seyir halindeki Kadir Kaya (32) yönetimindeki kamyonetin önünü kesti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kadir Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Başından ve vücudundan yaralanan Zeki Önel ve Tahir Önel kardeşler ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.