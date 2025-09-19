SON DAKİKA... Denizli’de torun vahşeti! 93 yaşındaki babaannesini piknik tüpü ile katletti: Kan donduran 112 ihbarı detayı!

CİNAYETİ 15 SAATİN SONUNDA İTİRAF ETTİ Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun Osman Kızılhan, dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi. Jandarmanın tekrar sorguya aldığı Osman Kızılhan, olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

TÜPLE BAŞINA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ Osman Kızılhan, olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.