SON DAKİKA... Denizli’de torun vahşeti! 93 yaşındaki babaannesini piknik tüpü ile katletti: Kan donduran 112 ihbarı detayı!

SON DAKİKA... Denizli’de Osman Kızılhan, 112’yi arayıp 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı baygın halde bulduğunu söyledi. Olay yerine giden ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti. Cani torunun babaannesini piknik tüpüyle darp edip öldürdüğü tespit edildi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları…

Ceyhan TORLAK

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi.

112'Yİ ARAYIP İHBARDA BULUNDU

Kırsal mahallede yaşayan Osman Kızılhan (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

CİNAYETİ 15 SAATİN SONUNDA İTİRAF ETTİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun Osman Kızılhan, dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi. Jandarmanın tekrar sorguya aldığı Osman Kızılhan, olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

TÜPLE BAŞINA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Osman Kızılhan, olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.