SON DAKİKA... Denizli’de torun vahşeti! 93 yaşındaki babaannesini piknik tüpü ile katletti: Kan donduran 112 ihbarı detayı!
SON DAKİKA... Denizli’de Osman Kızılhan, 112’yi arayıp 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yerde yaralı baygın halde bulduğunu söyledi. Olay yerine giden ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar ise tüyler ürpertti. Cani torunun babaannesini piknik tüpüyle darp edip öldürdüğü tespit edildi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları…
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana geldi.
112'Yİ ARAYIP İHBARDA BULUNDU
Kırsal mahallede yaşayan Osman Kızılhan (40), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu iddia ederek yardım istedi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.