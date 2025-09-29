SON DAKİKA: Depremi bilen uzman Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik açıklama: Eğer ana fayda kırık meydana gelirse...
Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin etmesiyle tanınan yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son sarsıntının ardından bölgedeki deprem riskinin devam ettiğini belirten dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12:59'da, yerin 8.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde paniğe neden oldu.
GENİŞ ALANDA HİSSEDİLEN SARSINTI: SİMAV'DA NE OLDU?
Sarsıntı, sadece Kütahya ve Uşak'ta değil; Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de şiddetli hissedildi. Bu durum, fay hattının potansiyel tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.
PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'UN BİR AY ÖNCEKİ TAHMİNİ
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav'daki son depremden çok önce, bölgede asıl büyük bir deprem beklentisi olduğunu vurgulamıştı. Uzman isim, bir ay önceki yayınında Kütahya'ya dikkat çekerek fayın potansiyelini açıklamıştı: "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var."