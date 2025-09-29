SON DAKİKA: Depremi bilen uzman Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik açıklama: Eğer ana fayda kırık meydana gelirse...

Kütahya Simav'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin etmesiyle tanınan yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son sarsıntının ardından bölgedeki deprem riskinin devam ettiğini belirten dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12:59'da, yerin 8.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde paniğe neden oldu.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLEN SARSINTI: SİMAV'DA NE OLDU?

Sarsıntı, sadece Kütahya ve Uşak'ta değil; Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de şiddetli hissedildi. Bu durum, fay hattının potansiyel tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'UN BİR AY ÖNCEKİ TAHMİNİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav'daki son depremden çok önce, bölgede asıl büyük bir deprem beklentisi olduğunu vurgulamıştı. Uzman isim, bir ay önceki yayınında Kütahya'ya dikkat çekerek fayın potansiyelini açıklamıştı: "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var."

SON DEPREM ENERJİYİ BOŞALTMADI: "RİSK BİTMEDİ"

5.4'lük sarsıntının ardından yeniden değerlendirmede bulunan Üşümezsoy, Simav'ın altında iki farklı fay hattının bulunduğunu belirtti. Yaşanan son depremin, büyük kırılmayı tetikleyen ana fayda olmadığını vurguladı.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY'UN BÖLGE HALKINI YAKINDAN İLGİLENDİREN KRİTİK UYARISI ŞÖYLE:

"Bu 5.4'lük deprem ana faydaki kırılmadan değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklanıyor. Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var. Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil." Üşümezsoy ayrıca, bölgede hissedilen artçı depremlerin de bir süre daha devam edeceği bilgisini paylaştı.