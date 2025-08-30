SON DAKİKA... Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs devrildi: 1 ölü 3’ü ağır 16 yaralı var!

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.