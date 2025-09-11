SON DAKİKA... Doktor Mehmet Baltacı ile eşi Güler feci şekilde can vermişti: Duvar faciasında istenen cezalar belli oldu!
SON DAKİKA… İzmir Menemen’de Doktor Mehmet Baltacı ile eşi Güler, düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, yaşanan ihmali gözler önüne serdi. Baltacı çiftinin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, işletmecisi ve babasıyla ilgili istenen cezalara da yer verildi. İşte detaylar…
SON DAKİKA… Olay, 25 Mayıs saat 13.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Olay sırasında çiftin yanındaki kızı, yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da hayatını kaybetti. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
SON ANLARI KAMERADA
Çiftin son anları ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çiftin kızlarıyla birlikte kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü. Soruşturmada, düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.