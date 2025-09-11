SON DAKİKA... Doktor Mehmet Baltacı ile eşi Güler feci şekilde can vermişti: Duvar faciasında istenen cezalar belli oldu!

YANLIŞ YERDE UYGUNSUZ MALZEME Savcılık tarafından olay sonrası soruşturma başlatıldı. Oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ihmalin gerekçesi yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanılması, yeterli çekme ve basınç mukavemeti olmayan taşıyıcı özelliği bulunmayan dekoratif taş duvarın kullanım amacının dışında kapı yapılması ve üzerine dikdörtgen profil monte edilip branda bağlanarak geniş alanların kapatılması amacıyla kullanılmasından kaynaklandığı belirtildi. Raporda, genel iş sağlığı ve güvenliği tedbir ve kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle oluştuğu, bu tedbir ve önlemleri alma görevi bulunan yapı sahibi ile taş duvarı yaptıran, taş duvarın üzerine branda bağlamak amacıyla dikdörtgen çelik profil yaptıran, brandayı taş duvara bağlayan veya bağlanmasına izin veren, taş duvarın yapımı süresince işveren sıfatıyla bulunan yapı sahibi ile taşınmazı bu haliyle kabul edip satın alan veya kiralayarak olay sırasında işleten düğün salonu işletmecilerinin kazanın oluşumunda asli kusurlu olabileceği de değerlendirildi.

OLAY ÖNLENEBİLİRDİ Ayrıca kahvaltı etkinliğinin, düğün salonunun üzeri branda ile kapalı açık alanında yapıldığı, etkinlik sırasında havanın rüzgarlı olduğu, branda gergi halatının yıkılan giriş takının üst kısmına monteli dikdörtgen köşebent profile bağlı olduğu, rüzgarın brandaya yaptığı aşırı baskı sonucu giriş takının işletmenin iç kısmına yıkıldığı tespit edildiğine yer verildi. Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlendiğine de raporda yer verildi.