SON DAKİKA... Doktor Serdar Kıyak aracıyla Kızılırmak’a uçmuştu! Sır kazayı o mesaj aydınlattı: Eşi ve çocuğunu öldürmüş!
SON DAKİKA... Samsun’da doktor Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki oğlu Alperen suda boğulurken Dr. Kıyak kazadan yaralı kurtuldu. Feci kazayla ilgili ortaya çıkan o detay kan dondurdu: Meğer ikisini de…
SON DAKİKA... Olay, 12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi.
Doktor Serdar Kıyak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile oğulları Alperen (3), boğuldu.
ORTAYA ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU: KAZA DEĞİL CİNAYET!
Araçtan çıkabilen doktor Serdar Kıyak ise olayı yaralı halde atlattı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.