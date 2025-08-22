SON DAKİKA… Dövüldü, ısırıldı hatta yakılmaya çalışıldı! 2 yaşındaki Aren bebek davasında kan donduran ‘anne’ detayı!

SEVGİLİDEN YENİ İFADE: BENDEN İNTİKAM ALMAK İSTİYOR!

Suçlamaları kabul etmeyen sanık S.D., "Olay günü Satı Buse D.'nin hesabında ama bana ait olan parayla kendisine otobüs biletini ben aldım. Satı Buse D.'ye bilezik vermiştim, bunları da götürmüş. Ben burada tutuklu bulunduğum sürece suçsuzluğumu ispatlayamam. Satı Buse D., bana iftira atıyor. Aramızda bir husumet bulunmuyor, neden yaptığını bilmiyorum. Aren'i ben darp etmedim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Anne Satı Buse D.'nin avukatı ise, "Adli bir vaka olduğu için anne polislerin yanına giderek ifade vermiştir. Tanıklar bu durumu Aren ile ilgilenmedi olarak anlamışlar. Daha sonra ise Aren'e kıyafet getirmek için hastaneden ayrılmıştır" diyerek savunma yaptı.