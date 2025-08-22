SON DAKİKA… Dövüldü, ısırıldı hatta yakılmaya çalışıldı! 2 yaşındaki Aren bebek davasında kan donduran ‘anne’ detayı!
SON DAKİKA… Denizli’de yaşanan olay Türkiye’nin vicdanını sızlatmıştı. 2 yaşındaki Aren, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D.'nin şiddetine maruz kaldı. İddiaya göre başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuk, ısırıldı hatta yakılmaya bile çalışıldı. Tüyler ürperten dehşetin ardından gözaltına alınan cani sevgili tutuklandı. Kan donduran olayda sanıklar hakim karşısına çıktı. Avukatların Aren bebeğin annesiyle ilgili söyledikleri şaşkınlık yarattı. İşte detaylar
SON DAKİKA... 30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.
ANNESİNİN SEVGİLİSİ DARP ETTİ!
Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Süleyman D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık Süleyman D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aren bebeği temsilen avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık Süleyman D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Süleyman D., tutuklu bulunduğu cezaevinden anne Satı Buse D.'nin avukatı ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne Satı Buse D., duruşmaya katılmadı.
DİKKAT ÇEKEN NARİN GÜRAN DETAYI
Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Baro Başkanlığının davaya katılmasıyla başarılı sonuçlar elde edildiğini ve bu durumun emsal niteliğine sahip olduğunu ifade eden Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya katılma talepleri suçtan zarar gören sıfatlarının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.