SON DAKİKA... Drift yaptı, polisten kaçtı... Bursa’da trafiği birbirine katan sürücüye rekor ceza!

Trafik Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde polis ekipleri, drift yaptığı belirtilen 34 LM 200 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, sürücünün Baran U. olduğunu belirleyerek yakaladı. Baran U'ya 'dur' ihtarına uymamak, drift yapmak ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 65 bin lira ceza kesildi.