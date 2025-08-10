SON DAKİKA… Efe Erdem Sevinç boğularak can vermişti! Kahreden Mattia Ahmet Minguzzi detayı: Anne Yasemin Minguzzi paylaştı!

SON DAKİKA… Sakarya Karasu’da denize giren ve dalgalara kapılıp gözden kaybolan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç’in saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Efe ile ilgili kahreden detayı Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi açıkladı: Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen!

SON DAKİKA… Yürek yakan olay, saat 18.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize giren Efe Erdem Sevinç, dalgalara kapılıp gözden kayboldu.

1.5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Yaklaşık 1.5 saat süren arama- kurtarma çalışmaları sonunda Sevinç, su yüzeyinde görüldü.

ACI HABERİ ALAN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Sevinç, UMKE ekipleri eşliğinde ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Efe'nin acı haberinin alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Efe Erdem Sevin'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öte yandan, ailenin Ferizli ilçesinden Karasu'ya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KAHREDEN AHMET MİNGUZZİ DETAYI!

Hayatını kaybeden Efe Erdem Sevinç'in, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

"YANDIM OĞLUM YANDIM..."

Kahreden tesadüfü Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi sosyal medya hesabından paylaştı. Anne Minguzzi, paylaşımına "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gitti sen? Yandım oğlum yandım" yazdı.