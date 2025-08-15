SON DAKİKA... Erzincan Refahiye’de feci kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 6 yaralı var!

Hakan Yörür (38) idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Yaman'ın (52) kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 6 YARALI VAR

Kazada 19 BD 617 plakalı otomobilde bulunan Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (38) ve Sonay Hirar Yörür (8) hayatını kaybetti. Sürücüler Hakan Yörür ve Rıdvan Yaman ile birlikte 6 kişi yaralandı.