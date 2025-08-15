SON DAKİKA... Erzincan Refahiye'de feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 6 yaralı var!
SON DAKİKA... Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ çıkışında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 ölü, 6 yaralı var!
Kahreden kaza, saat 12.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ geçidi Killik köyü yakınlarında meydana geldi.
Hakan Yörür (38) idaresindeki 19 BD 617 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Yaman'ın (52) kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
1'İ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 6 YARALI VAR
Kazada 19 BD 617 plakalı otomobilde bulunan Sare Yeşil (62), Rukiye Yörür (38) ve Sonay Hirar Yörür (8) hayatını kaybetti. Sürücüler Hakan Yörür ve Rıdvan Yaman ile birlikte 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.